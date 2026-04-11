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Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni, ricettazione e violazione di sigilli.

Oltre mezzo chilo di droga e arsenale nel container a Secondigliano, in manette 29enne

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno notato, in via Casoria, il predetto che, dopo essere sceso da un’auto, è entrato in un container all’interno di un centro di demolizioni sottoposto a sequestro penale per poi uscirne frettolosamente.

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I poliziotti lo hanno dunque bloccato, Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un controllo all’interno del container, dove hanno rinvenuto 112 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 500 grammi, una confezione di cannabis del peso di circa 20 grammi, 2 bilancini di precisione, 2 coltelli da cucina intrisi di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, sono stati rinvenuti un fucile Beretta cal. 12, un fucile Montefeltro Benelli cal. 12 e una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65, tutti proventi di furto, oltre a 15 cartucce di vario calibro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.