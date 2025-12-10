Omicidi della Seconda Faida, arrivano le condanne per i boss

PUBBLICITÀ

Seconda faida di Scampia, i boss di Gomorra vedono ridimensionate le loro posizioni in appello per una lunga serie di omicidi avvenuti tra il 2007 e il 2008. Tra questi il risultato di maggior rilievo emerso dalla Corte d’Assise d’appello di Napoli è il carcere a vita del primo grado cancellato per Salvatore Petriccione, boss e fondatore della Vanella Grassi che, nonostante rispondesse di tre omicidi (Luigi Magnetti, Salvatore Ferrara e Carmine Fusco) si è visto riconoscere le attenuanti generiche rimediando trent’anni: decisive le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Domenico Dello Iacono. Salvatore Ferrara e Luigi Magnetti, affiliati rispettivamente ai clan Di Lauro e della Vanella Grassi furono uccisi il 25 settembre del 2007; Carmine Fusco, affiliato al clan Di Lauro fu invece ucciso il 9 febbraio del 2008.

Omicidio di Lucio De Lucia

Per l’omicidio di Lucio De Lucia, ras dei Di Lauro e padre di Ugo, nonostante l’iniziale richiesta di ergastolo e le accuse di ben sei collaboratori di giustizia Rito Calzone era stato assolto: in appello invece per l’ex ras degli scissionisti sono stati decretati 20 anni di reclusione.

Vent’anni a testa invece sono stati stabiliti per il gruppo dei gioco dei Di Lauro e della ‘scissione’ ossia Nunzio Talotti, Raffaele Musolino e Renato Napoleone, quest’ultimo difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Claudio Davino. Ai tre sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Talotti e Musolino erano stati condannati in primo grado a trent’anni per l’omicidio di Luigi Giannino. Napoleone invece rispondeva dell’omicidio di Luigi Magnetti. Confermati invece i 30’anni del primo grado per Cesare e Carmine Pagano.

Le indagini, condotte dai carabinieri anche attraverso dettagliati riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, avevano consentito di fare luce su otto omicidi della seconda faida di Scampia, avvenuti tra il 14 marzo 2007 e il 9 febbraio 2008. Ma pure di con fermare la riconducibilità della guerra alla decisione della Vanella Grassi di scindersi dai Di Lauro e confluire negli Amato-Pagano su istigazione dei vertici di questi ultimi.