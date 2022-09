Omicidio a Napoli, la vittima coinvolta in un’indagine per violenza sessuale

Lo hanno atteso sotto casa, scaricandogli contro tutti i colpi a disposizione. Sette proiettili lo hanno raggiunto al petto e alla schiena, in un’esecuzione a freddo, consumata con una buona dose di disprezzo. Rione Traiano, via Marco Aurelio, tre di notte. Buio pesto, all’esterno dei condomìni popolari di Soccavo, ucciso il 54enne Sergio Capparelli, un pregiudicato noto alle forze dell’ordine del posto. Non era organico ai clan della camorra locale, ma aveva precedenti per fatti di droga e, cosa probabilmente non secondaria, per un caso di violenza sessuale. Ed è da qui che prendono le mosse le indagini, per ricostruire moventi e responsabilità dell’ultimo agguato messo a segno in città. C’è un particolare, nella storia individuale del 54enne: poche settimane fa, era stato condannato a otto anni di reclusione, per un episodio scabroso, che sarebbe stato consumato nei confronti di una persona del posto.

La vittima , negli ultimi tempi stava frequentando persone vicine al clan Cutolo, anche se tra i suoi precedenti ha solo reati di droga e non associativi. Ed e’ stato freddato nella roccaforte della cosca, la zona denominata “44”. La zona, da sempre, e’ al centro di una faida tra i Puccinelli-Petrone da una parte e i Cutolo dall’altra. Gli investigatori però seguono con maggiore attenzione la pista che porta a una epurazione interna.

Gli investigatori non escludono che si sia trattato di una vendetta per fatti vecchi di criminalità comune e non di camorra. Sergio Carparelli, 53 anni, anche se aveva amicizie tra i Cutolo del rione Traiano non era un affiliato. In passato aveva avuto guai con la giustizia per droga e violenza sessuale.