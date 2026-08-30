Omicidio a Pimonte, 69enne ucciso a colpi d’arma da fuoco: indagano i carabinieri

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Un uomo è stato ucciso questa sera a Pimonte. La vittima è Raffaele Afeltra, nato nel 1957, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da persone al momento sconosciute.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e i militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno immediatamente avviato i rilievi tecnico-scientifici e le attività investigative.

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Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze dell’omicidio né sul possibile movente.

L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista.