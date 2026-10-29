Omicidio nel centro storico, tracciato il primo identikit dei killer di Barbuto

PUBBLICITÀ

Le immagini non mentono. Nè le informazioni di radio mala trapelate fin dalle ore successive l’omicidio di Marco Barbuto, il 48enne ucciso con 17 coltellate in via San Giovanni in Porta. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e una in particolare avrebbe immortalato i momenti clou dell’omicidio, quelli in cui Barbuto è stato colpito con 17 coltellate.

Nei frame si vedrebbero due soggetti che bloccano Barbuto mentre si trova ancora in scooter: tengono fermo il 48enne mentre un terzo uomo lo avrebbe poi pugnalato per 17 volte. L’allarme era scattato nella tarda serata dell’altro ieri, poco dopo le ventitré, quando una segnalazione al centralino d’emergenza riferiva di una rissa in strada nella zona dell’Anticaglia. I primi ad arrivare sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale poi seguiti dai colleghi della squadra mobile (guidati dal dirigente Mario Grassia).

PUBBLICITÀ

Il 48enne indossava guanti in lattice. Il suo scooter Honda Sh nero aveva la targa coperta con nastro adesivo. Secondo alcune indiscrezioni filtrate nelle ultime ore Barbuto, nei giorni scorsi, avrebbe avuto una discussione con pregiudicati del Borgo Sant’Antonio, personaggi vicini ad ambienti dei Contini. L’ipotesi che Barbuto sia stato scoperto mentre effettuava un furto o una rapina sembra indebolire di ora in ora a dispetto di un’altra ipotesi e cioè che Barbuto sia stato intercettato in strada da chi già da tempo covava nei suoi confronti intenti di vendetta