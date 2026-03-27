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Omicidio Tufano, condanne per più di mezzo secolo per i baby ras di Sanità e Mercato

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
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Omicidio Tufano, condanne per più di mezzo secono per i baby ras di Sanità e Mercato
Omicidio Tufano, condanne per più di mezzo secono per i baby ras di Sanità e Mercato
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Oltre mezzo secolo di carcere per i minori finiti a processo per la morte di Emanuele Tufano il 15enne ucciso in un conflitto a fuoco nei pressi di Corso Umberto. La condanna più pesante sono i 17 anni e quattro mesi per F.F., mentre 15 anni e quattro mesi sono stati inflitti a M.V. e 12 anni a G.G. Quest’ultimo rischiava 16 anni e otto mesi ma il suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, è riuscito a spuntarla con una pena inferiore alla richiesta e con il riconoscimento dell’attenuante della minore età prevalente sulle aggravanti. I tre facevano tutti parte del gruppo della Sanità. Riguardo invece l’altra paranza, quella di piazza Mercato il giudice del tribunale dei Minorenni ha inflitto 8 anni a A.F., 7 anni e quattro mesi per G.M. e sempre 7 anni e quattro mesi per A.P. per il quale il pubblico ministero aveva chiesto 11 anni e quattro mesi: i suoi legali, gli avvocati Mauro Zollo e Roberto Saccomanno, sono riusciti a ridimensionare la sua posizione.

Nel collegio difensivo anche gli avvocati Sergio Lino Morra e Valerio Esposito. L’omicidio di Emanuele Tufano ha avuto come ‘conseguenza’ un altro delitto, la morte di Emanuele Durante, ritenuto colui che aveva tradito i ragazzi della Sanità. E così nel maggio scorso erano scattati sedici arresti per i due delitti. Sul fronte Tufano la ricostruzione chiarì che il gruppo capeggiato da giovani orbitanti nel clan Sequino si incrociò, nel corso di un’incursione armata, con ragazzi del Mercato capeggiati da Gennaro De Martino. Ne seguì un terribile conflitto a fuoco nel corso del quale Tufano perse la vita.

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