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Tragica beffa o artificio fraudolento. Le indagini sulla morte di Salvatore Calignano impattano subito su un inquietante punto di domanda. L’operaio edile deceduto sabato sera a causa delle gravissime fratture e lesioni interne riportate il giorno prima in circostanze – al momento – ancora misteriose era stato assunto appena ventiquattro ore prima.

La stabilizzazione era arrivata dopo che, nel mese precedente, aveva percepito l’indennità di disoccupazione dall’Inps. Uno scenario che finisce però per essere ribaltato dalle parole messe a verbale dai familiari del carpentiere di Orta di Atella. Su tutte, quelle della moglie Carmela: «Non mi ha mai detto di aver avuto un contratto».

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Operaio morto a Caivano, Salvatore era stato assunto il giorno prima: cantiere sequestrato

Dichiarazioni che scottano, vagliate adesso con la massima precisione dai carabinieri della compagnia di Caivano che, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, stanno cercando di capire se qualcuno possa aver manomesso il contratto di assunzione nelle fasi successive all’incidente fatale. Sotto la lente finiscono così soprattutto l’autenticità delle firme e le tempistiche della registrazione telematica.

Intorno alle 13 di venerdì 2 ottobre, Calignano chiama la moglie per comunicarle che è al lavoro sul tetto di un capannone, che si sta occupando della posa della guaina. Da lì il buio più totale. Alle 15 un automobilista nota il corpo del 61enne operaio. Contatta il 118 e ne segnala la presenza sull’asfalto di via Fossa del Lupo, nell’area industriale stretta tra i comuni di Caivano e Crispano. Sulla scena si precipitano quindi i sanitari ed è a loro che il carpentiere affida le sue ultime parole: «Sono caduto da una scala».

Calignano viene trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Giugliano. Qui i medici riescono a stabilizzarlo, me la gravità del quadro clinico rende necessario il trasferimento in una struttura specializzata, l’Ospedale del Mare di Napoli, dove nonostante i tentativi dell’équipe medica di salvarlo, morirà.

Continuano senza sosta, intanto, le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli Nord: nelle ultime ore è stata posta sotto sequestro giudiziario un’area nei pressi del terreno dov’è stato trovato agonizzante Salvatore Calignano, l’operaio morto sabato dopo essere stato vittima di una probabile caduta.