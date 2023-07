Orrore a Napoli, si masturba davanti a una ragazzina di 11 anni: rischia il linciaggio dei passanti

PUBBLICITÀ

Si masturba davanti a una ragazzina e viene bloccato da alcuni passanti in attesa dei Carabinieri. Un 41enne di origini srilankesi è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per corruzione di minorenni.

In via Santa Maria Catena alle Fontanelle si masturbava dava agli occhi terrorizzati di una 11enne, poi fuggita tra urla strazianti nel portone di un palazzo poco distante. La madre non era lontana e ha chiesto aiuto prima ad alcuni passanti e poi al 112. I residenti, che avevano assistito a quella scena terribile, hanno bloccato il 41enne fino all’arrivo dei militari che hanno poi stretto le manette ai suoi polsi. Il 41enne ora in carcere, in attesa di giudizio.

