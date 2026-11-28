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Paura e caos nella prima serata di venerdì nel cuore elegante del Vomero, nella Galleria Vanvitelli, dove un uomo – in base alle testimonianze – avrebbe improvvisamente iniziato a spruzzare addosso alle persone spray urticante dicendo cose incomprensibili.

All’inizio c’è stato chi ha urlato, chi ha cercato di scappare per proteggere bambini ma poi la folla ha reagito e si è rivoltata contro l’uomo. Richiamati dal caos, sono intervenuti gli uomini della Municipale in servizio in zona.

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L’uomo è stato bloccato e portato in centrale per gli accertamenti. Alcuni passanti avrebbero deciso di farsi controllare dai sanitari, ma non si registrano feriti.