PUBBLICITÀ

Con un motu proprio papa Leone abroga “le misure di contenimento salariale adottate” da papa Francesco con il Motu Proprio ‘Un futuro sostenibile’ del 23 marzo 2021 che “furono necessarie – scrive Leone – anche per far fronte all’eccezionale sfida della pandemia”.

“Quelle misure – scrive – possono ora essere superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell’impegno di garantire la sostenibilità economica”.

PUBBLICITÀ

In sostanza si abolisce definitivamente la riduzione ai Cardinali “del dieci percento rispetto all’ultima retribuzione corrisposta”.

Papa Leone cancella i tagli di Bergoglio e rialza gli stipendi a cardinali e dipendenti vaticani

Nel giorno del suo compleanno Papa Leone visita la Biblioteca apostolica vaticana e destina con un chirografo nuovi spazi alla Biblioteca stessa disponendo la costruzione ex novo “di un nuovo edificio”. “Dispongo – scrive papa Leone nel chirografo diffuso oggi da un bollettino della Sala stampa della Santa Sede – che venga destinata all’Archivio Apostolico Vaticano e alla Biblioteca Apostolica Vaticana l’area della cosiddetta “Fontana dell’Autoparco” con le sue adiacenze”, e che “si proceda secondo i più moderni principi architettonici e tecnologici, nel rispetto della normativa vigente, alla costruzione di un nuovo edificio da destinare principalmente alle esigenze dell’Archivio Apostolico Vaticano e della Biblioteca Apostolica Vaticana, distribuendo gli spazi in maniera equa tra le due Istituzioni, riservandone una parte ad altri servizi dello Stato della Città del Vaticano”.

“Per l’esecuzione dell’opera – dispone anche Leone –, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano agirà in pieno accordo con l’Archivio e la Biblioteca, sostenendo la spesa per gli spazi destinati ai servizi dello Stato, eccettuati il ricollocamento dell’autoparco e il nuovo parcheggio, a carico dell’Archivio e della Biblioteca Apostolici”. “Inoltre, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie alla costruzione degli spazi destinati all’Archivio e alla Biblioteca e per un’efficace gestione di tali risorse stabilisco che l’Archivio Apostolico Vaticano e la Biblioteca Apostolica Vaticana, in qualità di Enti fondatori e promotori, costituiscano una fondazione strumentale vaticana”.

Essa dovrà reggersi secondo le norme giuridiche e operative disciplinate dalla Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio ‘sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana’, del 5 dicembre 2022. In attesa della costruzione del nuovo edificio, la Biblioteca Apostolica Vaticana continuerà a usufruire degli spazi di deposito che attualmente occupa presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore.