Questa notte i carabinieri della sezione operativa di Marano sono intervenuti in via Aldo Moro a Mugnano. In fiamme un panificio ‘Le magie del Grano’. L’incendio è stato domato prima che causasse gravi danni. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude la pista dolosa. Il panificio aveva aperto lo scorso 10 agosto in via Aldo Moro. I titolari hanno pubblicato sui social una foto per avvisare la clientela: “La nostra attività è vittima di un incendio doloroso, ci dispiace ma dovremmo restare chiusi. Vi terremo aggiornati”.
Paura a Mugnano, incendio in un panicifio: non si esclude la pista dolosa
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma