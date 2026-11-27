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Momenti di apprensione al Vomero, dove nel pomeriggio di ieri un incendio è divampato all’interno della storica Friggitoria Vomero, all’angolo tra via Kerbaker e piazza Ferdinando Fuga, nei pressi di via Cimarosa. Le fiamme hanno interessato il locale e si sono propagate lungo la canna fumaria esterna, raggiungendo la parte superiore dell’edificio.

Le immagini realizzate da alcuni presenti e successivamente diffuse sui social mostrano una densa colonna di fumo nero avvolgere l’incrocio e il tratto di strada circostante. Visibili anche le lingue di fuoco che risalgono lungo la struttura esterna fino al tetto del palazzo, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

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In attesa dell’arrivo dei soccorsi, diversi commercianti e abitanti della zona sono intervenuti con gli estintori nel tentativo di contenere le fiamme. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia di Stato, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la circolazione stradale. Secondo le prime informazioni circolate sui social, non si registrerebbero persone ferite. Restano da chiarire le cause dell’incendio e l’entità dei danni provocati al locale e all’edificio.