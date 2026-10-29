Paura al cimitero di Aversa, loculo crolla e colpisce una donna: corsa in ospedale

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Crolla parte di un loculo al cimitero di Aversa, donna ferita alla testa Paura in mattinata al cimitero di Aversa, dove si sarebbe verificato il cedimento di alcune porzioni di muratura da un loculo. I detriti avrebbero colpito una donna, rimasta ferita alla testa e soccorsa dal personale sanitario intervenuto con un’ambulanza. Secondo le testimonianze di alcune persone presenti, il crollo avrebbe lasciato intravedere anche il corpo di una persona defunta, avvolto in un lenzuolo, provocando sgomento tra i visitatori. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei gruppi social cittadini, riaccendendo le polemiche sulle condizioni del camposanto e sulla manutenzione delle strutture, tra segnalazioni di crepe e lampade votive non funzionanti. L’episodio si è verificato a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti del 2 novembre, periodo in cui numerose famiglie si recano al cimitero per rendere omaggio ai propri cari.