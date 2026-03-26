PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura tra Villaricca e Qualiano, esplosione nella pizzeria: 3 feriti
CronacaCronaca localePrimo Piano

Paura tra Villaricca e Qualiano, esplosione nella pizzeria: 3 feriti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Paura tra Villaricca e Qualiano, esplosione nella pizzeria: 3 feriti
Paura tra Villaricca e Qualiano, esplosione nella pizzeria: 3 feriti
PUBBLICITÀ

Poco dopo le ore 12 un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via Consolare Campana. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in Pizzeria. Nell’esplosione sono rimasti feriti il proprietario e 2 operai. Nessuno in pericolo di vita. Pare che sia esplosa una bombola, ci sono verifiche in corso. Carabinieri sul posto per indagini e rilievi.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati