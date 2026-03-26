Paura tra Villaricca e Qualiano, esplosione nella pizzeria: 3 feriti

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Poco dopo le ore 12 un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via Consolare Campana. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in Pizzeria. Nell’esplosione sono rimasti feriti il proprietario e 2 operai. Nessuno in pericolo di vita. Pare che sia esplosa una bombola, ci sono verifiche in corso. Carabinieri sul posto per indagini e rilievi.