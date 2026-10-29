Il pentito degli Amato Pagano su Petriccione jr: “È uno dei capi della Vanella Grassi”

PUBBLICITÀ

Gaetano Petriccione è il figlio del boss Salvatore, fondatore del clan della Vanella Grassi. La sua storia personale è stata segnata dal crimine fin dalla minore età: Gaetano, detto ‘o Marenar’, soprannome ereditato dal padre, è stato infatti accusato di aver compiuto due omicidi quando era ancora minorenne nel corso della Seconda Faida di Scampia.

Il ruolo del rampollo della mala di Scampia è stato recentemente ricostruito dalla Procura di Napoli, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri. Martedì i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo l’impostazione accusatoria, Petriccione junior avrebbe garantito l’operatività del gruppo attraverso la gestione delle piazze di spaccio e il controllo delle estorsioni, necessari per assicurare la mesata agli affiliati detenuti e alle loro famiglie.

PUBBLICITÀ

I pentiti degli Amato-Pagano su Gaetano Petriccione

Fondate in particolare sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e riscontrate dalle attività di riscontro dei militari dell’Arma, le indagini hanno consentito di ricostruire l’evoluzione degli equilibri interni alla Vanella Grassi, evidenziando il ruolo verticistico che il 36enne avrebbe assunto in seguito ai progressivi arresti dei vecchi ras di Scampia e Secondigliano.

L’omicidio nella Seconda Faida di Scampia

La figura di Gaetano Petriccione è stata delineata dal collaboratore di giustizia Alessandro De Cicco, ex affiliato al clan Amato-Pagano e legato da vincoli di parentela a Debora Amato: “Ha commesso l’omicidio di Vittorio Iodice. L’ho conosciuto prima che fosse arrestato, nel 2009/2010. All’epoca, prima del suo arresto, era uno dei guardaspalle di Raffaele Amato Junior insieme a tutti noi, e non lo vedo dai tempi del suo arresto… Oggi è uno dei capi della Vanella Grassi, lo so perché se ne è sempre parlato. Io ho avuto, negli anni, rapporti con tutti i vertici della Vanella“.

Inoltre il figlio di Salvatore Petriccione è stato accusato dell’omicidio dell’affiliato al clan Di Lauro, Carmine Fusco, ed ha fornito un’ampia confessione ai magistrati napoletani; Aitan’ ‘o Marenar’ è stato condannato per il raid mortale contro la vittima innocente Vittorio Iodice, risalente al gennaio 2008. Entrambi i reati sono stati condotti da Gaetano Petriccione quando era ancora minorenne.