Colpi di pistola esplosi in pescheria, Antonio ucciso nel Napoletano

Ucciso con un colpo in faccia in pescheria, dramma nel Napoletano. Poco prima della tragica morte di Antonio Morione, è stata rapinata un’altra pescheria di Boscoreale. È accaduto in Via Diaz dove uno dei malviventi esplodeva un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’esercizio commerciale. Per fortuna nessuno, in questo caso, è rimasto ferito. Indagini in corso per verificare se sia coinvolta la stessa banda.

ESPLOSI 4 COLPI DI PISTOLA

Per quanto concerne Antonio Marrone, è stato colpito da un solo proiettile dei 4 esplosi. Colpito al volto. I carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata ritrovato 1 bossolo calibro 9×21 nella pescheria di Via Diaz, 4 bossoli stesso calibro in via della Rocca, dove ha perso la vita Morione.