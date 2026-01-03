PUBBLICITÀ
Pestaggio di Capodanno a Qualiano, tra i denunciati anche la donna accoltellata dall’ex sotto casa

Ha del clamoroso quanto emerso nelle ultime ore circa la brutale aggressione subita da un automobilista lungo via Campana a Qualiano, mentre provava con l’auto a farsi strada tra i botti.

Tra i denunciati figura, infatti, anche Jessica, la 35enne che lo scorso 22 novembre fu accoltellata dal compagno, poi arrestato, sotto casa al Parco Cerqua di Qualiano. Con lei sono stati denunciati anche il fratello e l’ex marito.

Durante l’aggressione era proprio uno dei tre ad impugnare una pistola con la quale ha minacciato il malcapitato automobilista.

La vicenda di Jessica aveva scosso la città e rilanciato il tema della violenza sulle donne alla vigilia del 25 novembre. Accoltellata otto volte sotto casa, le sue condizioni erano apparse subito gravi. Fu decisivo l’intervento della figlia e della madre. Dopo giorni di ricovero, riuscì a riprendersi e a tornare a casa.

L’episodio, che vede la 35enne e due suoi familiari oggetto di denuncia, è stato ricostruito grazie ad un video diventato subito virale sui social e ricondiviso anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, nonché dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona. Il pestaggio fu brutale, tre contro uno.

Intanto le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire ogni responsabilità e definire nel dettaglio i ruoli dei tre denunciati.

