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Esattamente due anni fa, con qualche giorno di scarto, una fabbrica abusiva di petardi saltò in aria in via Patacca 94. Morirono un 18enne, padre di una bimba di quattro mesi, e due gemelle di 26 anni. Stavano confezionando i candelotti Kobra, resi tristemente celebri proprio da questa tragedia. Oggi, i carabinieri della tenenza di Ercolano, nella stessa cittadina, hanno sequestrato 129 petardi Kobra. Stesso ordigno, stesso comune Erano stipati nel garage di padre e figlio di 55 e 21 anni. Avrebbero potuto causare danni rilevanti, uccidendo entrambi. I militari hanno sequestrato il carico, affidandolo agli artificieri del nucleo investigativo di Napoli. I due sono stati arrestati per detenzione illegale di materiale esplodente e portati in carcere, in attesa di giudizio.