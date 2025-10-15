Pianura in ansia per Alessandro Adaldo, il 43enne è scomparso

PUBBLICITÀ

È stato lanciato un appello per ritrovare Alessandro Adaldo, 43 anni, scomparso lo scorso 13 ottobre. Originario di Napoli e residente nel quartiere Pianura, Alessandro non dà più notizie di sé da diversi giorni, suscitando profonda preoccupazione tra familiari e amici.

Nato il 26 febbraio 1982, l’uomo è descritto come di corporatura robusta, alto circa 1,70 metri e con un peso di circa 95 chilogrammi. Ha i capelli corti castani e, al momento della scomparsa, indossava un gilet grigio.

Dopo aver tentato invano di contattarlo, i familiari hanno denunciato la scomparsa alle autorità. I carabinieri hanno diffuso la descrizione di Alessandro nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili. L’appello alla cittadinanza è rivolto a chiunque possa averlo visto o avere notizie che possano contribuire al suo ritrovamento.