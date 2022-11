Pietro muore intossicato dalla fuga di gas, lutto in provincia di Napoli

Dopo i fatti di cronaca riguardanti la morte, ieri, del ragazzo di 14 anni investito da un tram, Milano fa i conti con un’altra tragedia. Pietro Caputo è deceduto in seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio dovuta ad una fuga di gas all’interno di un residence a Segrate. Insieme al 21enne c’era anche il 24enne Francesco Mazzacane che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli.

FUGA DI GAS NEL MILANESE, DA ACCERTARE LA DINAMICA

I due ragazzi sono stati soccorsi nella struttura situata in via Carducci 7, attorno alle 12:25. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per verificare gli eventuali rischi per altri. Pietro è morto per un’intossicazione da monossido di carbonio: il 22enne di Pompei si trovava all’interno della struttura ricettiva. Il 24enne Francesco, residente a Torre del Greco, è ricoverato all’ospedale milanese in gravi condizioni.

La caldaia del residence è stata sequestrata dalla procura di Milano che ha aperto un’inchiesta per “omicidio colposo”. Il pm di turno Luigi Luzi ha già disposto l’autopsia per fare piena luce sulla tragedia.