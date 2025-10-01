PUBBLICITÀ
HomeCronacaPizzeria del clan, scarcerato il ras dei Contini Vincenzo Capozzoli
CronacaCronaca locale

Pizzeria del clan, scarcerato il ras dei Contini Vincenzo Capozzoli

Stefano Di Bitonto
Di Stefano Di Bitonto
Pizzeria del clan, scarcerato il ras dei Contini Vincenzo Capozzoli
Pizzeria del clan, scarcerato il ras dei Contini Vincenzo Capozzoli
PUBBLICITÀ

Pizzeria nel mirino del clan, scarcerato Vincenzo Capozzoli. L’uomo, difeso dagli avvocati Claudio Davino e Antonietta Genovino, è stato scarcerato dal tribunale di Napoli pochi giorni la concessione dei domiciliari al cognato Massimiliano Di Caprio. ‘Enzuccio a miseria’ , indicato come uno degli emergenti del clan Contini, resta però detenuto per altro.

L’indagine condotta dalla guardia di finanza aveva portato all’esecuzione di cinque arresti e al sequestro di diverse società, tra cui un’agenzia di viaggi e la nota pizzeria di via dei Tribunali “Dal Presidente”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Di Caprio, ormai dieci anni fa, avrebbe rivelato l’attività utilizzando capitali di provenienza illecita, forniti in particolare dal clan Contini, organizzazione di cui “Enzuccio ’a miseria” sarebbe stato uno dei principali referenti.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati