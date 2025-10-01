Pizzeria del clan, scarcerato il ras dei Contini Vincenzo Capozzoli

PUBBLICITÀ

Pizzeria nel mirino del clan, scarcerato Vincenzo Capozzoli. L’uomo, difeso dagli avvocati Claudio Davino e Antonietta Genovino, è stato scarcerato dal tribunale di Napoli pochi giorni la concessione dei domiciliari al cognato Massimiliano Di Caprio. ‘Enzuccio a miseria’ , indicato come uno degli emergenti del clan Contini, resta però detenuto per altro.

L’indagine condotta dalla guardia di finanza aveva portato all’esecuzione di cinque arresti e al sequestro di diverse società, tra cui un’agenzia di viaggi e la nota pizzeria di via dei Tribunali “Dal Presidente”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Di Caprio, ormai dieci anni fa, avrebbe rivelato l’attività utilizzando capitali di provenienza illecita, forniti in particolare dal clan Contini, organizzazione di cui “Enzuccio ’a miseria” sarebbe stato uno dei principali referenti.

