Pizzeria del clan, scarcerato il ras dei Contini Vincenzo Capozzoli

Pizzeria nel mirino del clan, scarcerato Vincenzo Capozzoli. L’uomo, difeso dagli avvocati Claudio Davino e Antonietta Genovino, ha ottenuto gli arresti domiciliari con il tribunale di Napoli che ha revocato, pochi giorni dopo la revoca della stessa misura al cognato Massimiliano Di Caprio, la misura cautelare anche per ‘Enzuccio a miseria’ indicato come uno degli emergenti del clan Contini.

L’indagine condotta dalla guardia di finanza aveva portato all’esecuzione di cinque arresti e al sequestro di diverse società, tra cui un’agenzia di viaggi e la nota pizzeria di via dei Tribunali “Dal Presidente”.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Di Caprio, ormai dieci anni fa, avrebbe rivelato l’attività utilizzando capitali di provenienza illecita, forniti in particolare dal clan Contini, organizzazione di cui “Enzuccio ’a miseria” sarebbe stato uno dei principali referenti.