Pizzeria Number One a Casandrino, dal 1985 quattro generazioni di passione per la pizza

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Dal 1985, la Pizzeria Number One di Via Borsellino a Casandrino, in provincia di Napoli, è un punto di riferimento per chi ama la vera pizza e i sapori autentici della tradizione napoletana. Una storia fatta di passione, sacrifici, famiglia e, soprattutto, di quattro generazioni di pizzaioli.

La storia della Number One affonda le sue radici ancora più lontano del 1985. Tutto nasce con nonna Giuseppina, che tanti anni fa vendeva le sue pizze nei Quartieri Spagnoli. Erano altri tempi, quando la pizza si poteva persino pagare dopo otto giorni: “a pizz, ogg a ott”. Una tradizione che è passata di generazione in generazione fino ad arrivare alla famiglia Parente.

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Poi è arrivato Enrico Parente, che dopo diverse esperienze e attività portate avanti insieme ai suoi fratelli, circa quarant’anni fa ha deciso, insieme alla moglie Gelsomina Cortese, di dare vita a un nuovo progetto a Casandrino: la Pizzeria Number One.

Un’avventura iniziata con tanti sacrifici e con tutta la famiglia sempre coinvolta. I figli, Giusy, Antonio e Gennaro, sono cresciuti praticamente dentro la pizzeria. Giusy e Antonio avevano appena 6-7 anni quando hanno iniziato a vivere quotidianamente quel mondo fatto di impasti, profumi, clienti e lavoro. Gennaro, il più piccolo, è addirittura cresciuto tra i tavoli e il lavoro della pizzeria: mamma Gelsomina lo portava con sé, ancora piccolissimo, nel port-enfant.

Oggi quella stessa passione continua. Alla Number One lavorano infatti anche le nuove generazioni: Enrico Parente, nipote di Enrico, grande pizzaiolo, e Valeria, figlia di Giusy, impegnata in cassa e nelle diverse attività del locale.

È proprio questa continuità familiare a rendere la Number One qualcosa di più di una semplice pizzeria: è una storia di famiglia che continua ogni giorno, con gli stessi valori di sempre.

Una pizza fatta con passione

Alla Number One la pizza è il cuore dell’offerta. Un ampio menu permette di scegliere tra pizze classiche, specialità con formaggi tipici, proposte più originali e perfino pizze dessert, con la possibilità di personalizzare gli ingredienti secondo i propri gusti.Ogni giorno, pizzaioli esperti lavorano con passione e dedizione, prestando particolare attenzione alla qualità e alla freschezza delle materie prime. Perché una buona pizza nasce dall’impasto, ma diventa speciale quando ogni ingrediente viene scelto con cura.

La proposta gastronomica non si ferma però alla pizza. Il menu comprende antipasti, contorni, rosticceria e altre specialità, accompagnati da un servizio bar con bibite e, per concludere la serata, amari e liquori.

Tutto viene preparato con ingredienti di prima scelta, nel rispetto di una filosofia semplice: offrire ogni giorno un prodotto genuino, gustoso e di qualità.

Il calore di una grande famiglia

A rendere speciale l’esperienza alla Number One non sono soltanto le pizze. Sono anche l’accoglienza, la cortesia del personale e quell’atmosfera familiare che accompagna il locale da decenni.

Qui il cliente non trova soltanto un posto dove mangiare, ma un ambiente in cui sentirsi a casa, circondato da persone che fanno questo lavoro con passione e che hanno trasformato una tradizione di famiglia in una realtà conosciuta e apprezzata.

La Number One offre inoltre locali climatizzati, area fumatori, Wi-Fi gratuito, servizio d’asporto e consegna a domicilio (anche Glovo), per venire incontro alle diverse esigenze della clientela. Non manca l’intrattenimento, infatti presso il locale è possibile guardare tutte le partite del Napoli, sia quelle di campionato che di Champions.

Anche a pranzo, qualità e convenienza

Dal lunedì al venerdì, è disponibile anche il menù fisso a pranzo a soli 9 euro, coperto incluso, composto da:

Primo piatto

Secondo piatto

Contorno

Bibita

Caffè

Una proposta pensata per chi vuole concedersi una pausa gustosa e completa senza rinunciare alla qualità.

Pizzeria Number One: quattro generazioni di pizzaioli, una sola grande passione: la pizza. Dal 1985, a Casandrino, la tradizione continua.

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