Poliziotto di Napoli muore nell’incidente stradale, figlio ricoverato in ospedale

Ieri sera una tragedia familiare si è verificata sulla statale 158 all’ingresso di Colli al Volturno. Un poliziotto di Napoli e il figlio sono caduti dalle rispettive moto, purtroppo, il 65enne ha perso la vita in provincia di Isernia, invece, il secondo è stato ricoverato al pronto soccorso del Veneziale. Come riporta Tvi Molise fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. Al momento le cause dell’incidente sono ancora da accertare, dunque, sarà compito dei carabinieri molisani ricostruirne la dinamica.

