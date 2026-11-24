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Una domenica tranquilla è sfociata in momenti di tensione nella serata di domenica 22 novembre, sul Lungomare Trieste a Salerno, dove una lite è degenerata in una colluttazione in uno dei tanti ristoranti della zona.

Pranzo “indigesto” a Salerno, turista non gradisce il piatto e fa a botte col ristoratore

Stando a quanto si apprende, tra il proprietario del ristorante e un turista statunitense sarebbe nata una discussione quando quest’ultimo avrebbe comunicato all’esercente di non aver gradito il pranzo e la qualità dei prodotti serviti.

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In pochi istanti, però, la lite si è spostata dal piano verbale a quello fisico, con i due contendenti che hanno dato vita a una colluttazione, davanti ai tanti clienti presenti nell’attività. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso a uno dei due contendenti, che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Le sue condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione.

Nel ristorante sul Lungomare Trieste sono intervenute anche le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato gli opportuni accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le motivazioni di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al momento, nessun provvedimento è stato adottato all’indirizzo di nessuno dei due contendenti.