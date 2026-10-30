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Una mattinata di preghiera e memoria si è trasformata in una tragedia a Pomigliano. Proprio nei giorni dedicati al ricordo dei defunti, un drammatico episodio si è consumato all’interno del cimitero cittadino, lasciando sotto shock le numerose persone presenti per fare visita alle tombe dei propri familiari.

A perdere la vita è stato un uomo di 57 anni residente nella zona di via Principe di Piemonte. A riportarlo, La Provincia Online.

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Precipita dalla congrega e muore, tragedia al cimitero di Pomigliano

Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, l’uomo si trovava all’interno della struttura quando si è verificata la tragedia: salito nella zona della congrega del cimitero, è precipitato nel vuoto da un’altezza considerevole, finendo al suolo davanti agli occhi terrorizzati e increduli dei visitatori. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e la polizia locale per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure.

Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito disperate: i sanitari ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo nel nosocomio, il suo cuore ha smesso di battere a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

​Sull’episodio stanno indagando gli inquirenti, giunti sul luogo per effettuare i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze dei presenti. La pista maggiormente accreditata dalle forze dell’ordine porta all’ipotesi di un gesto volontario: l’uomo si sarebbe spinto di sotto intenzionalmente dopo essere salito ai piani alti dell’edificio congrega.