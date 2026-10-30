Precipita elicottero militare, quattro morti: tra le vittime anche il salernitano Simone Ruggia

PUBBLICITÀ

Sono quattro i militari che hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un elicottero italiano impegnato in Bosnia-Erzegovina. Si tratta di due appartenenti all’Esercito, il sergente Simone Ruggia e il sergente Claudio Marchesi, e di due componenti del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Ruggia e Marchesi prestavano servizio al Comando Aviazione dell’Esercito di Viterbo, entrambi assegnati al primo reggimento Antares del Centro Addestrativo, struttura che si occupa della formazione di piloti e tecnici e dell’addestramento del personale destinato all’impiego degli aeromobili. Ruggia era originario di Salerno e da circa otto anni era in servizio a Viterbo. Marchesi, 35 anni, proveniva invece da Orvieto, dove vive la sua famiglia. Appassionato di sci e calcio, sui social aveva condiviso una fotografia sulla neve accompagnata dalla frase: «Da quando ho cominciato a camminare mi piace correre».

Le altre due vittime appartenevano alla Croce Rossa Militare. Franco Adriano Zecchillo, 65 anni, ricopriva il grado di tenente ed era da tempo impegnato come volontario. Laura Procacci, 32 anni, era originaria di Andria. Si era laureata da poco in Medicina e Chirurgia a Roma e aveva scelto di mettere le proprie competenze al servizio della Croce Rossa. Il 28 marzo scorso aveva prestato giuramento di fedeltà, diventando la prima donna sottufficiale a compiere questo passaggio nel Corpo Militare della Cri. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro operatore della Croce Rossa, componente del team di evacuazione medica. Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero sarebbe decollato la mattina del 28 ottobre da Viterbo, effettuando successivamente uno scalo all’aeroporto militare di Pratica di Mare prima di proseguire verso la Bosnia-Erzegovina.

PUBBLICITÀ