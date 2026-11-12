Presunta corruzione a Castel Volturno, divieto di dimora per l’ex sindaco Marradino

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I carabinieri hanno eseguito le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’ex sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino e dell’imprenditore Daniele De Caprio: entrambi sono indagati per corruzione nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (procuratore Pierpaolo Bruni, sostituti Anna Ida Capone e Giacomo Urbano). In particolare Marrandino è stato colpito dalla misura del divieto di dimora nelle province di Caserta e Napoli, mentre De Caprio è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di dimora a Caserta.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 negli uffici della procura di Santa Maria Capua Vetere. La decisione del gip Angela Mennella arriva dopo l’interrogatorio preventivo sostenuto da Marrandino il 30 luglio scorso; in quella circostanza Marrandino, dimessosi da sindaco il 25 luglio, rispose e presentò una memoria difensiva. Al centro dell’indagine le presunte mazzette che De Caprio avrebbe versato a Marrandino per avere incarichi dal Comune.

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