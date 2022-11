Primark apre al Centro Commerciale Campania, c’è la data ufficiale: darà lavoro a 150 persone

Primark inaugurerà il nuovo store di Caserta pochi giorni prima di Natale

• Il nuovo negozio aprirà lunedì 19 dicembre presso il Centro Commerciale Campania

• Lo store rappresenta il primo negozio Primark in Campania e il 13° negozio in Italia

• Questa apertura creerà oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale

23 novembre 2022 – Primark, il rivenditore di moda internazionale, annuncia la data di apertura del suo attesissimo nuovo store di Caserta, il primo punto vendita Primark nella regione Campania. Situato all’interno del Centro Commerciale Campania, il negozio Primark di Caserta aprirà al pubblico lunedì 19 dicembre e sarà il 13° punto vendita del retailer in Italia. Questa apertura creerà oltre 150 nuovi posti di lavoro a livello locale.

Con una superficie di circa 4.600 metri quadrati, il nuovo negozio di Caserta offrirà l’esperienza in-store per cui Primark è da sempre conosciuta. I clienti di Primark Campania potranno così acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e casa – compresi i prodotti a marchio ‘Primark Cares’ in continua crescita. I clienti troveranno anche un’ampia scelta di prodotti a tema natalizio. Dall’abbigliamento per le serate con gli amici ai maglioni festivi da abbinare con i propri cari, ai ‘FamJams’ per tutta la famiglia, alle decorazioni natalizie e agli articoli beauty must-have come il ‘Glow Gift Set’ e le palette di ombretti. I clienti del centro commerciale Campania troveranno sicuramente l’acquisto natalizio perfetto, qualunque sia il loro budget.

Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy, Primark, ha dichiarato: “L’apertura del nostro negozio di Caserta rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella strategia di espansione di Primark in Italia, in quanto porta i nostri store in sempre più città italiane. Siamo felici di inaugurare il nostro nuovo negozio prima di Natale, offrendo così ai clienti l’opportunità di fare acquisti last minute spaziando nella nostra fantastica offerta. Questo è anche un momento importante per i nostri colleghi che hanno lavorato duramente per offrire ai clienti la migliore esperienza in negozio. Che si tratti di prodotti basic per la famiglia o dell’abbigliamento per le feste, siamo sicuri che i clienti adoreranno la nostra offerta e non vediamo l’ora di accoglierli nelle prossime settimane”.

L’apertura di Primark Caserta segna un’ulteriore pietra miliare all’interno dell’ambiziosa strategia di espansione in Italia che il retailer sta portando avanti con successo. Dall’inizio di quest’anno Primark ha, infatti, inaugurato 4 nuovi store in Italia, tra cui il flagship store e headquarter per l’Italia a Milano in Via Torino, gli store di Chieti e Bologna durante il periodo estivo, e Torino lo scorso 8 novembre. Dopo l’inaugurazione dello store di Caserta, nel 2023 Primark aprirà anche nelle città di Bari e Venezia nel 2023 – rispettivamente nei centri commerciali ‘Casamassima’ e ‘Nave De Vero’.

Primark è un rivenditore di abbigliamento internazionale che impiega oltre 70.000 dipendenti in 14 Paesi in Europa e negli Stati Uniti. Fondata in Irlanda nel 1969 con il nome di Penneys, Primark offre prodotti convenienti e accessibili per tutti, dagli articoli basic per uso quotidiano alle ultime tendenze moda donna, uomo e bambino, bellezza, beauty, articoli per la casa e accessori. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza di acquisto indimenticabile all’interno dei propri negozi, Primark continua ad espandersi in attuali e nuovi mercati con l’obiettivo di raggiungere la quota di 530 punti vendita entro la fine del 2026, inclusi le prossime aperture in Romania e Slovacchia.

Primark si impegna per rendere la moda sostenibile alla portata di tutti. Ciò si concretizza quotidianamente nella strategia ‘Primark Cares’ che, essendo al cuore del business model del retailer, si pone l’obiettivo di realizzare prodotti più sostenibili alla portata di tutti, ridurre il proprio impatto sul pianeta e migliorare la qualità della vita dei lavoratori. Per far ciò, Primark ha annunciato una serie di impegni di cui renderà conto su base annua. Tra questi la volontà di realizzare tutti i suoi vestiti da materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, garantire che tutti gli indumenti siano progettati sin dall’inizio per essere riciclabili, dimezzare le emissioni di carbonio lungo la catena del valore, eliminare la plastica monouso e perseguire un salario dignitoso per i lavoratori della catena di approvvigionamento. Per ulteriori informazioni sugli impegni assunti da Primark e molto altro ancora, è possibile visitare questa pagina: https://www.primark.com/it/primark-cares