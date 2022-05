Si apparta con una prostituta e si sente male, 72enne multato in Campania

Si apparta con una prostituta e si sente male, scatta la multa per l’anziano. Un 72enne di Battipaglia è stato soccorso dalla polizia locale di Eboli e dai volontari del 118 mentre era in compagnia di una prostituta. L’anziano si era appartato con una prostituta nella sua auto nei pressi della Sp 175 litoranea. All’improvviso ha accusato un malore probabilmente dovuto forse alle alte temperature.

A recarsi sul posto, dopo la segnalazione della ragazza, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Sigismondo Lettieri e gli operatori del soccorso 118. Come riporta SalernoToday il 72enne, vittima di un calo di pressione legato al caldo, è stato accompagnato in caserma per l’identificazione. Dunque il 72enne subirà una multa di 500 euro per aver infranto l’ordinanza comunale che vieta di appartarsi con prostitute.