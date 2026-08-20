Mugnano, prova ad investire carabinieri, arrestato parente del ras degli Amato-Pagano

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È imparentato con un esponente di punta degli Amato-Pagano l’uomo che la scorsa notte ha cercato di investire i carabinieri dopo aver forzato l’alt dei militari durante un controllo in via Cesare Pavese a Mugnano. Giovanni Migliaccio, 37enne del luogo, pensava di averla fatta franca e quando alla porta della sua abitazione si sono presentati i carabinieri ha pensato bene di tirare in ballo l’ ‘illustre’ parentela dicendo di essere il nipote di Giacomo Migliaccio, storico ras degli Amato-Pagano conosciuto con l’appellativo di ‘a femmenell. Con la precisazione che Giacomo Migliaccio è del tutto estraneo alla vicenda. Giovanni Migliaccio è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Secondo la ricostruzione dei militari l’uomo viaggiava a velocità sostenuta quando ha incrociato i carabinieri, tutti in uniforme. A quel punto ha pensato bene di accelerare e solo la prontezza di riflessi dei militari ha evitato che quest’ultimi venissero investiti. Quando poi se li è ritrovati poco dopo alla porta della sua abitazione ha tirato in ballo la parentela con Giacomo Migliaccio, un escamotage inutile visto che il 37enne è stato poi arrestato.