Prove per la stazione Tribunale, la metro Linea 1 chiude prima per 4 giorni

Sono ufficialmente iniziate le prove tecniche per la nuova stazione “Tribunale” della Linea 1 della metropolitana di Napoli, situata nei pressi della sede della Procura della Repubblica. Si tratta del prossimo importante traguardo infrastrutturale per la città, dopo l’apertura della stazione Centro Direzionale, che ha rappresentato una svolta per la mobilità partenopea.

La nuova fermata, progettata dall’architetto Mario Botta insieme a quella di Poggioreale, presenta una struttura allungata di circa 200 metri e due ingressi principali: uno in via Domenico Aulisio e l’altro in via Nuova Poggioreale. Sulla pagina ufficiale di Metropolitana di Napoli, la società che cura la realizzazione dell’opera, sono state diffuse le prime immagini che mostrano l’aspetto moderno e funzionale della stazione.

Soddisfazione è stata espressa da Nino Simeone, presidente della commissione comunale Trasporti. Queste le sue parole riportate da Fanpage.it: “L’apertura della nuova stazione Tribunale della metro Linea 1 è un traguardo importante per la città di Napoli. Potenziare il trasporto pubblico è fondamentale, per avere una città al passo con i tempi ed offrire servizi sempre migliori ai cittadini. Stiamo lavorando costantemente per raggiungere gli obiettivi e vigileremo sui tempi di consegna alla cittadinanza di queste importanti infrastrutture”.

Per permettere lo svolgimento delle prove tecniche in sicurezza, la Linea 1 chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi, da lunedì 13 a giovedì 16 ottobre. Le ultime corse partiranno alle 20:48 da Piscinola e alle 21:16 dalla stazione Centro Direzionale.

Restano invece più lunghi i tempi per l’apertura della stazione Poggioreale, situata nei pressi del Cimitero, dove i lavori hanno subito rallentamenti in seguito al crollo verificatosi negli anni passati, che ha reso necessaria una variante progettuale. L’opera è oggi quasi completata, ma l’attenzione si concentra soprattutto sulla realizzazione della stazione Aeroporto di Capodichino, destinata a rivoluzionare il sistema dei trasporti cittadini.

Una volta operativa, infatti, la nuova fermata consentirà a milioni di viaggiatori – oltre 10 milioni di transiti all’annonello scalo partenopeo – di raggiungere l’aeroporto direttamente in metropolitana, collegando in modo rapido ed efficiente il cuore di Napoli al principale snodo aereo della regione.