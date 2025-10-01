PUBBLICITÀ
Attualità

Buone notizie per gli studenti di Caivano, nuova linea Eav per raggiungere liceo De Carlo e Itis Galvani

Francesco Rescigno
Un traguardo importante per il comune di Qualiano. Dal primo ottobre, la linea EAV 919 modifica il suo percorso tradizionale, consentendo agli studenti di Qualiano di raggiungere direttamente gli istituti scolastici superiori “De Carlo” e “ITS Galvani“.

Il percorso e gli orari

Il nuovo percorso, fortemente voluto dall’amministrazione di Qualiano, vedrà l’implemento di quattro nuove fermate. Nello specifico:

• Via Santa Maria a Cubito
• Piazza Kennedy
• Via Campana (𝐝𝐮𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞)
Per quanto riguarda gli orari utili per gli studenti le partenze saranno garantite dalle ore 7:30, con il ritorno per le 14:15.
Di seguito il percorso che seguirà la linea Eav 919:
• 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐨𝐫𝐞 𝟕:𝟑𝟎 da Via Santa Maria a Cubito, con fermate a Piazza Kennedy e Via Campana. Il bus proseguirà verso Villaricca, transitando davanti all’𝐀𝐒𝐋 e agli istituti scolastici 𝐈𝐓𝐈𝐒 𝐆𝐚𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢 e 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐃𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨, fino a Napoli.
• 𝐑𝐢𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒:𝟏𝟓 da Villaricca (𝐀𝐒𝐋), con lo stesso percorso inverso fino a Qualiano e successivamente a Santa Maria a Cubito.
La linea 919 garantirà collegamenti diretti con Napoli, offrendo così un servizio ancora più utile a studenti e pendolari. Le fermate utili saranno quelle presse le stazioni metro Chiaiano e di Frullone.

L’entusiasmo dell’amministrazione

L’obiettivo raggiunto rende orgogliosa l’amministrazione di Qualiano. Le parole dell’assessore ai trasporti Tommaso Picascia ne sono una dimostrazione: “Ancora un risultato importante, frutto dell’impegno fattivo del consigliere e amico Antonio Sgariglia, che con le sue competenze ed esperienza ha contribuito in maniera decisiva a questo traguardo. All’apertura del nuovo anno scolastico, questa è una grande notizia per i ragazzi di Qualiano che frequentano gli istituti superiori De Carlo e Galvani”. Un passo avanti concreto per una mobilità più efficiente, che permetterà maggiori opportunità di spostamento per i cittadini. Picascia conclude sottolineando come: “da assessore con delega ai trasporti non posso che esprimere soddisfazione, con lo sguardo rivolto ai prossimi obiettivi che ci apprestiamo a raggiungere per migliorare ancora la mobilità e i servizi per i nostri cittadini”.

