Buone notizie per gli studenti di Caivano, nuova linea Eav per raggiungere liceo De Carlo e Itis Galvani

Il percorso e gli orari
Il nuovo percorso, fortemente voluto dall’amministrazione di Qualiano, vedrà l’implemento di quattro nuove fermate. Nello specifico:
L’entusiasmo dell’amministrazione
L’obiettivo raggiunto rende orgogliosa l’amministrazione di Qualiano. Le parole dell’assessore ai trasporti Tommaso Picascia ne sono una dimostrazione: “Ancora un risultato importante, frutto dell’impegno fattivo del consigliere e amico Antonio Sgariglia, che con le sue competenze ed esperienza ha contribuito in maniera decisiva a questo traguardo. All’apertura del nuovo anno scolastico, questa è una grande notizia per i ragazzi di Qualiano che frequentano gli istituti superiori De Carlo e Galvani”. Un passo avanti concreto per una mobilità più efficiente, che permetterà maggiori opportunità di spostamento per i cittadini. Picascia conclude sottolineando come: “da assessore con delega ai trasporti non posso che esprimere soddisfazione, con lo sguardo rivolto ai prossimi obiettivi che ci apprestiamo a raggiungere per migliorare ancora la mobilità e i servizi per i nostri cittadini”.