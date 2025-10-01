Buone notizie per gli studenti di Caivano, nuova linea Eav per raggiungere liceo De Carlo e Itis Galvani

Per quanto riguarda gli orari utili per gli studenti le partenze saranno garantite dalle ore 7:30, con il ritorno per le 14:15.

Di seguito il percorso che seguirà la linea Eav 919:

• 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐨𝐫𝐞 𝟕:𝟑𝟎 da Via Santa Maria a Cubito, con fermate a Piazza Kennedy e Via Campana. Il bus proseguirà verso Villaricca, transitando davanti all’𝐀𝐒𝐋 e agli istituti scolastici 𝐈𝐓𝐈𝐒 𝐆𝐚𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢 e 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐃𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨, fino a Napoli.

La linea 919 garantirà collegamenti diretti con Napoli, offrendo così un servizio ancora più utile a studenti e pendolari. Le fermate utili saranno quelle presse le stazioni metro Chiaiano e di Frullone.

L’entusiasmo dell’amministrazione

L’obiettivo raggiunto rende orgogliosa l’amministrazione di Qualiano. Le parole dell’assessore ai trasporti Tommaso Picascia ne sono una dimostrazione: “Ancora un risultato importante, frutto dell’impegno fattivo del consigliere e amico Antonio Sgariglia, che con le sue competenze ed esperienza ha contribuito in maniera decisiva a questo traguardo. All’apertura del nuovo anno scolastico, questa è una grande notizia per i ragazzi di Qualiano che frequentano gli istituti superiori De Carlo e Galvani”. Un passo avanti concreto per una mobilità più efficiente, che permetterà maggiori opportunità di spostamento per i cittadini. Picascia conclude sottolineando come: “da assessore con delega ai trasporti non posso che esprimere soddisfazione, con lo sguardo rivolto ai prossimi obiettivi che ci apprestiamo a raggiungere per migliorare ancora la mobilità e i servizi per i nostri cittadini”.