Intervista di Raffaele Cutolo a Il Mattino: “Mi vogliono far pentire, ma io non tradisco”.

Un’intervista esclusiva rilasciata al giornalista de Il Mattino Antonio Mattone, per ribadire la sua volontà e determinazione a non pentirsi. A parlare dopo tanti anni è Raffaele Cutolo, il professore di Vesuviano, detenuto oramai da anni nel carcere di Parma per decine di condanne, tra cui associazione di stampo mafioso e omicidio. Cutolo ha passato la sua vita in carcere, le sue condizioni di salute sono pessime e qualcuno aveva detto che era in fin di vita e che prima di morire sarebbe stato pronto a parlare e vuotare il sacco per svelare tutti i segreti della camorra napoletana, quella che lui ha comandato negli anni ’90.

L’ipotesi pentimento è stata però smentita nell’intervista ad Il Mattino. Il giornalista lo descrive nel suo articolo come un uomo visibilmente invecchiato: “Respiro affaticato, il volto smagrito, i capelli lunghi e la barba incolta, segno di una certa trascuratezza, anche se mantiene un suo contegno. Non l’avrei riconosciuto se non avessi saputo che il carcerato che avevo di fronte era proprio lui. Indossa una camicia blu con delle righe bianche e un jeans azzurro, ma non porta più quegli occhiali dorati, indossati poi anche dai suoi seguaci, che gli davano quell’aria da intellettuale, da cui scaturì il famoso soprannome: «’O professore»”, scrive Antonio Mattone sulle pagine del quotidiano partenopeo. Il titolo dell’articolo è eloquente: “«Vogliono farmi pentire, ma io non tradirò mai»

