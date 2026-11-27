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Non si fermano nemmeno davanti ai dispositivi salvavita pur di fare razzia, colpendo chi ogni giorno toglie i ragazzi dalla strada attraverso lo sport. È quanto accaduto nella palestra dell’A.S.D. Volley Volla, dove nella giornata di domenica scorsa ignoti si sono introdotti nei locali portando via defibrillatori (DAE), materiale tecnico, casse audio, il segnapunti elettronico e altra strumentazione indispensabile per gli allenamenti e le gare ufficiali, oltre a mettere a soqquadro gli ambienti e forzare un distributore automatico.

Raid in palestra a Volla, vandali portano via materiale elettronico e defibrillatori salvavita

A rivolgersi al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli sono stati gli stessi dirigenti della società sportiva — attiva dalle categorie Under 14 e Under 15 fino alle serie D, C e alla Serie B maschile — che, dopo aver sporto regolare denuncia alle autorità competenti, hanno lanciato una campagna di crowdfunding per riacquistare al più presto il defibrillatore e le attrezzature sottratte e consentire agli atleti di continuare ad allenarsi e giocare in sicurezza.

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“Rubare in una palestra sportiva, portando via non solo il segnapunti e la strumentazione tecnica ma persino i defibrillatori, è un gesto vile e miserabile che colpisce direttamente il diritto dei ragazzi di fare sport in sicurezza e il sacrificio quotidiano di dirigenti, tecnici e famiglie”, dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli. “L’A.S.D. Volley Volla rappresenta un presidio sano ed educativo fondamentale per il territorio, capace di seguire decine di giovani dalle categorie Under fino alla Serie B maschile. I delinquenti che hanno messo a segno questo furto volevano spegnere una realtà positiva, ma non ci riusciranno: rilanciamo con convinzione l’appello della società e invitiamo cittadini, associazioni, imprenditori e istituzioni a sostenere la raccolta fondi per riacquistare immediatamente il defibrillatore e tutto il materiale rubato, mentre chiediamo alle forze dell’ordine il massimo impegno per individuare i responsabili di questo scempio”.