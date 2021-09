Stamattina c’è stata una rapina nel McDonald’s di Pomigliano. In banditi sono entrati in azione nella zona posta al confine con la frazione di Tavernanova di Casalnuovo. Come riporta il Mattino i malviventi hanno assalito un furgone portavalori che stava prelevando l’incasso del weekend del McDonald’s.

Secondo le prime indiscrezioni un vigilante è intervenuto nel tentativo di sventarla ma è stato ferito alla testa con il calcio della pistola da uno dei banditi: fortunatamente non è grave. Infine i rapinatori si sono dati alla fuga.

SEGUONO AGGIORNAMENTI