Rapina con sparatoria al centro commerciale, in azione la banda degli incappucciati

Rapina con l’esplosione di un colpo di pistola all’interno del centro commerciale “Le porte franche” di Erbusco, in provincia di Brescia. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Una banda è entrata in azione in una delle gioiellerie del centro commerciale. Quando sono intervenute le guardie giurate non armate, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola che si è infranto sulla vetrina di un negozio di abbigliamento davanti alla gioielleria. Nessuno è rimasto ferito e i rapinatori sono scappati con un bottino ingente.

Si cerca di tornare alla normalità tra le gallerie del centro commerciale “Le Porte Franche” di Erbusco, in provincia di Brescia, dopo la rapina con sparatoria alla gioielleria Valenza. I commercianti provano a voltare pagina e a non pensare all’incubo vissuto tra le 17.35 le 17.40 di martedì 8 novembre, quando un commando di quattro banditi ha fatto irruzione dalla porta d’ingresso principale dello shopping center franciacortino. L’orologio della caffetteria CentroDivino, come si vede nel video, segna le 18.37 (è fermo all’ora legale): quattro uomini con i volti coperti dai passamontagna e dei grossi sacchi tra le mani sfilano davanti ai tavoli del bar, sotto gli occhi dei clienti che stanno prendendo l’aperitivo.

