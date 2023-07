Rapinano la nota gioielleria a Casal di Principe, la video-denuncia del titolare

PUBBLICITÀ

Stanotte alle ore 2:30 una banda di malviventi ha assaltato la gioielleria Chirico in via Verdi a Casal di Principe. Il titolare Ulderico è stato allertato nella notte dalla chiamata. Dalle immagini della videosorveglianza è possibile intravedere, inizialmente tre banditi intenti a scassinare la serranda poi raggiunti da un altro complice. Un quinto uomo è arrivato a bordo di un’Audi con la quale ha sradicato la porta dell’attività commerciale.

“Stanno rubando al negozio. Cuore in petto, impotente per non poter star lì. Non è giusto. perché dietro ogni serranda che si alza, ogni mattina onestamente ci sono enormi sacrifici. Non è giusto perché devi temere che quello che hai costruito negli anni sia messo in pericolo. Non è giusto pensare di non poter stare tranquilli e vivere serenamente. Ringrazio tutti coloro che ci hanno soccorso. Tutto l’affetto che ci mostrano ogni giorni i nostri amati clienti ed è grazie a loro che ripartire più forti e speranzosi di prima“, questa la video-denuncia social di Ulderico.

IL VIDEO DELLA

Pochi secondi per svaligiare la gioielleria, bottino da 100mila euro nel Casertano

Un bottino da almeno 100mila euro quello dei ladri che hanno svaligiato la gioielleria ‘Preziosità’ di Pietravairano. A prelevare la refurtiva – il cui ammontare sarebbe ancora da quantificare con precisione – sarebbero stati almeno 4 malviventi. Sarebbero entrati nell’esercizio commerciale forzando la saracinesca e la porta d’ingresso. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Il raid è stato consumato nella notte appena trascorsa, tra il 14 e il 15 maggio. L’effrazione ha fatto scattare l’allarme del negozio, in via Sant’Antonio Abate. Lì si sono precipitati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua; tuttavia, al loro arrivo i criminali si erano già dileguati. Erano bastati pochi secondi per l’irruzione e per portare via un grosso quantitativo di monili in oro che erano custoditi nelle vetrine interne. Si è trattato con tutta probabilità di un furto pianificato nei giorni scorsi, è verosimile che i ladri, oltre a studiare il modo per accedere nella gioielleria, abbiano predisposto anche un piano di fuga che prevedeva qualche appoggio in zona in cui nascondersi non appena messo a segno il furto, in modo da scampare alle ricerche.