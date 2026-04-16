Rapina in banca al Vomero, gli ostaggi sono stati liberati

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È in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto Credit Agricole in Piazza Medaglie d’Oro, al Vomero.

Alcuni rapinatori sono barricati all’interno, armati.

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Alcuni testimoni parlano di un rapinatore che, col volto coperto da un casco integrale e arma in pugno, sarebbe entrato all’interno della banca e avrebbe minacciato i dipendenti. Sarebbe sceso da un’auto guidata da un complice. Ci sono clienti all’interno. Pare che tre clienti si siano sentiti male. La situazione è tesissima.

La macchina, che dovrebbe essere quella utilizzata dai rapinatori, ha una targa di carta. Una folla di curiosi si è assiepata all’esterno della banca. Chiuse le strade secondarie che conducono a piazza Medaglie d’Oro.

I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, stanno creando un varco per entrare all’interno della banca.

L’ULTIMO AGGIORNAMENTO – Gli ostaggi sono stati liberati, in questo momento stanno uscendo mediante il varco creato dai vigili del fuoco attraverso la vetrata. Sei persone hanno fatto ricorso alle cure mediche. Nulla di grave, il tutto è stato dovuto esclusivamente alla paura.