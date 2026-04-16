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Rapina in banca al Vomero, gli ostaggi sono stati liberati

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rapina in banca in piazza Medaglie d'Oro, malviventi tengono in ostaggio i clienti
Rapina in banca in piazza Medaglie d'Oro, malviventi tengono in ostaggio i clienti
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È in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto Credit Agricole in Piazza Medaglie d’Oro, al Vomero.

Alcuni rapinatori sono barricati all’interno, armati.

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Alcuni testimoni parlano di un rapinatore che, col volto coperto da un casco integrale e arma in pugno, sarebbe entrato all’interno della banca e avrebbe minacciato i dipendenti. Sarebbe sceso da un’auto guidata da un complice. Ci sono clienti all’interno. Pare che tre clienti si siano sentiti male. La situazione è tesissima.

La macchina, che dovrebbe essere quella utilizzata dai rapinatori, ha una targa di carta. Una folla di curiosi si è assiepata all’esterno della banca. Chiuse le strade secondarie che conducono a piazza Medaglie d’Oro.

I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, stanno creando un varco per entrare all’interno della banca.

L’ULTIMO AGGIORNAMENTO – Gli ostaggi sono stati liberati, in questo momento stanno uscendo mediante il varco creato dai vigili del fuoco attraverso la vetrata. Sei persone hanno fatto ricorso alle cure mediche. Nulla di grave, il tutto è stato dovuto esclusivamente alla paura.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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