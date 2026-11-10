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Rapina al portavalori, i banditi sparano colpi di kalashnikov

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Assalto al portavalori sulla Statale, rapinatori fanno esplodere il blindato
Assalto al portavalori sulla Statale, rapinatori fanno esplodere il blindato
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Hanno utilizzato esplosivo per far saltare in aria il portellone del furgone portavalori assaltato questa mattina poco dopo le 8.30 in provincia di Foggia. I rapinatori, almeno quattro e con il volto coperto, hanno anche sparato numerosi colpi di kalashnikov e cosparso l’asfalto con chiodi a tre punte. Per sbarrare la strada, poi, hanno dato alle fiamme due auto e messo di traverso sulla corsia opposta un autobus rubato per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Il furgone assaltato mentre percorreva la strada statale 16 nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, in direzione Foggia. I banditi sarebbero riusciti a portare via il denaro ma il bottino è da quantificare. Indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

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Assalto al portavalori, le immagini della rapina

Le immagini sono state girate da un passante Michele R.

 

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Gianluca Spina
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