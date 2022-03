Rapine a Secondigliano e Casavatore, in tre fanno scena muta

Si sono svolti nei giorni scorsi gli interrogatori di garanzia per alcuni degli indagati per le rapine avvenute tra Secondigliano e Casavatore che giovedì scorso portarono all’emissione di tredici ordinanze di custodia cautelare (leggi qui l’articolo). Dinnanzi al gip del Tribunale di Napoli Nord Dott. Daniele Grunieri hanno sfilato Giulio Engheben, Simone Sacchettino e Salvatore Vitale, difesi di fiducia dagli avvocati Luigi Poziello, Domenico Dello Iacono e Michele Basile. I tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I tre sono gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata, lesioni personali gravi, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo. Inoltre altre 10 persone indagate sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di favoreggiamento personale ed indebito utilizzo di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

LE RAPINE DELLA BANDA DI RAPINATORI A SECONDIGLIANO, GIUGLIANO E CASAVATORE

In particolare, le indagini dirette dalla Procura di Napoli Nord, sulla scorta delle denunce presentate dalle vittime, consentivano di identificare gli autori di quattro rapine. Tra queste: