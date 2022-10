Reddito di Cittadinanza di ottobre, tra poche ore le prime ricariche

Tra poche ore arriverà la ricarica per i percettori del Reddito di Cittadinanza, infatti, la prima tranche di pagamenti è prevista per 15 ottobre ma potrebbe essere anticipata alla luce della chiusura anticipata degli uffici di Poste Italiane al weekend. Gli altri beneficiari, invece, dovranno attendere, come di consueto, il 27 ottobre.

L’APERTURA DI CONTE SUL REDDITO DI CITTADINANZA

“Siamo consapevoli che la riforma del reddito di cittadinanza, per coloro che sono idonei al lavoro, deve ancora incrociare una più organica ed efficace riforma del sistema delle politiche attive. Ci stiamo lavorando e su questo intendiamo confrontarci con tutte le forze politiche. Ma che nessuno pensi di smantellare questo necessario sistema di protezione sociale, più che mai necessario in questa fase recessiva”. Lo ha detto ai parlamentari del M5s riuniti in assemblea il presidente M5s, Giuseppe Conte.

NUOVI CONTROLLI CONTRO I FURBETTI

L’Inps ha comunicato l’aggiornamento della domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza. Si tratta di un cambiamento delle richieste telematiche che saranno disponibili ai seguenti indirizzi web: www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi” e sul sito www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

L’Inps pone l’attenzione sulle ulteriori modifiche introdotte nelle condizioni necessarie per godere del beneficio” del modello di domanda, relative alle dichiarazioni del richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne per taluni reati individuati dalla richiamata normativa di riferimento.

In particolare, al fine di rendere maggiormente accessibile il modello di domanda e per facilitarne la compilazione, la dichiarazione relativa al richiedente è stata separata da quella relativa ai componenti del nucleo familiare. Si evidenzia, infine, che il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni viene effettuato su tutti i richiedenti e i percettori di Rdc/Pdc.