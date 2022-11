Refurtiva da 1000 euro nel passeggino, due donne di Napoli scoperte nel supermercato

Proseguono senza sosta i servizi messi in atto su disposizione del comando provinciale carabinieri di Benevento per fronteggiare il fenomeno dei furti contro il patrimonio.

I carabinieri della compagnia carabinieri di Cerreto Sannita e della stazione di Amorosi, hanno deferito in stato di arresto alla procura della repubblica di Benevento, due donne, residenti a Napoli, per furto all’interno di un supermercato sito a Telese Terme. Infatti, le donne, servendosi di un passeggino nel quale era stato ricavato un doppio fondo e che trasportava un neonato, avevano occultato numerosi prodotti di cosmesi, per un valore di circa 1.000 euro, prelevati dai ripiani dell’esercizio commerciale.

Le donne, giunte alla cassa presentavano un solo prodotto, evento che insospettiva il personale del supermercato perche’ rispetto alla presentazione di un solo prodotto vi era stata una non plausibile perdurante presenza delle donne nell’esercizio commerciale. pertanto, veniva richiesto l’intervento dei militari dell’arma che prontamente giunti, nel corso del controllo, riscontravano che nel passeggino vi era un doppio fondo che celava la merce, poi restituita al legittimo proprietario.