Aperte le urne in Campania per l’elezione del nuovo Presidente della Regione Campania e del consiglio Regionale. I cittadini potranno recarsi a votare dalle 7 alle 23 del 23 novembre e, in una seconda tornata, dalle 7 alle 15 del 24 novembre.
In due giorni circa 5 milioni di campani dovranno scegliere il futuro della propria regione. Votazioni in corso anche in Puglia e in Veneto dove, proprio come in Campania, verrà eletto il nuovo governatore.
Regionali in Campania, bassissima l’affluenza alle 12: alle urne poco più dell’8% dei votanti
A Napoli alle ore 12 l’affluenza si attesta intorno all’8,22%. In 883 sezioni su 883 scrutinate, il riferimento è intorno all’8% su 762.493.
Facendo il confronto con le precedenti tornate elettorali alle ore 12, invece:
- Elezioni Regionali 2020: 10,39% (si votava nelle giornate di domenica e lunedì).
- Referendum 2025: 7,50% (si votava nelle giornate di domenica e lunedì);
- Elezioni europee 2024: 16,53% (si votava anche nella giornata di sabato);
- Referendum 2022: 2,66% (si votava solo nella giornata di domenica);
- Elezioni Politiche 2022: 11,39% (si votava solo nella giornata di domenica);
- Elezioni Comunali 2021: 10,15 (si votava nelle giornate di domenica e lunedì).
L’affluenza in tutta la regione, al momento, alle ore 12 si ferma all’8,25%. Oltre Napoli, di cui sono stati resi noti i dati precedentemente, nel resto delle province la situazione è analoga con un calo sensibile dei votanti.
- Avellino: 7,04% (precedente elezione 9,55%)
- Benevento: 7,33% (precedente elezione 10,06%)
- Caserta: 8,25% (precedente elezione 11,21%)
- Salerno: 8,20% (precedente elezione 11,24%)