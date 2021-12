Ricercato stanato dalla polizia a Giugliano: era in un hotel sulla Circumvallazione esterna

Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso una struttura ricettiva in via San Francesco a Patria a Giugliano in Campania dove hanno rintracciato e arrestato Dawid Sergiusz Sosin, 28enne polacco, poiché destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità polacche lo scorso 5 marzo dovendo espiare la pena detentiva di 4 anni e 8 mesi per reati contro la persona e il patrimonio.

Controlli “movida” al Vomero.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, i poliziotti del Commissariato Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare in via Luca Giordano, via Scarlatti, via Kerbaker, piazza Vanvitelli e nelle zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 57 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e rimosse 30 autovetture e un motoveicolo per sosta vietata e occupazione di corsia preferenziale; è stata altresì contestata una violazione del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica.

Gli agenti, inoltre, hanno controllato 8 esercizi commerciali, nei quali è stato verificato il possesso del “green pass” e hanno sanzionato il titolare di un bar in via Luca Giordano poiché sprovvisto del “green pass”.