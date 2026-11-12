Rifiuti pericolosi e carrozzerie abusive, blitz degli agenti nel Casertano

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Continua incessante l’azione dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Caserta a contrasto dell’economia sommersa e dell’illecita gestione dei rifiuti. In diversi interventi, le pattuglie operanti nella provincia hanno rilevato l’esistenza di operatori economici completamente sconosciuti al fisco, che svolgevano la propria attività imprenditoriale privi di alcuna autorizzazione e senza avere adottato le procedure relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

In particolare nell’ambito del piano dei controlli straordinari delle filiere produttive cd. “A rischio” nel territorio della “Terra dei Fuochi”, i militari della Compagnia Pronto Impiego Aversa hanno scoperto un locale di oltre 170 mq adibito ad officina meccanica, attività imprenditoriale risultata priva delle necessarie autorizzazioni e, quindi, completamente abusiva.

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All’interno dei locali ispezionati sono stati, infatti, rinvenuti e sequestrati quintali di rifiuti speciali pericolosi e non, di vario genere, quali parti di autoveicoli (motori, filtri, frizioni, penumatici e carcasse), scarti ferrosi di lavorazione, scaffalature con pezzi di ricambio, residui di diluenti e solventi, una cisterna con olio esausto e numerose batterie esaurite stoccate in violazione delle disposizioni ambientali, oltre a numerose attrezzature e mezzi da lavoro impiegati nella gestione illecita dell’attività.

All’esito del controllo, il soggetto responsabile è stato denunciato alla competente Autorità giudiziaria per violazioni alla normativa del Testo Unico Ambientale. È stata inoltre comminata una sanzione amministrativa dell’importo fino a un massimo di 15 mila euro, con conseguente apposizione di vincolo cautelare amministrativo sui materiali e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività. Analogamente, sono state contestate ulteriori sanzioni pecuniarie ai cinque clienti dell’officina abusiva presenti al momento dell’accesso, in quanto si sono avvalsi per la riparazione dei veicoli a loro intestati di un’officina priva di titoli abilitativi.

Sempre nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese hanno individuato e sequestrato nel comune di Alife due carrozzerie completamente abusive e prive dei requisiti minimi previsti in materia ambientale per poter operare in conformità alla legge. Gli accertamenti eseguiti hanno infatti portato alla luce gravi anomalie sotto il profilo fiscale, in quanto le due officine operavano in totale evasione d’imposta, risultando completamente prive di posizione IVA e della necessaria documentazione contabile.

Entrambe le attività venivano esercitate abusivamente. Infatti, i locali delle officine sono risultati totalmente privi delle autorizzazioni necessarie per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Circostanza che configurava anche in questi casi un rischio immediato di stoccaggio incontrollato di materiali tossici e pericolosi, tra cui vernici, solventi e parti di ricambio esauste. Inoltre nel corso delle attività ispettive i finanzieri hanno scoperto, accanto ad una delle due autocarrozzerie, un capannone in cui venivano stoccati rifiuti pericolosi come rottami metallici, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche in disuso e altri rifiuti speciali.

I locali, i macchinari e tutte le attrezzature strumentali utilizzate per lo svolgimento abusivo dell’attività sono stati sottoposti a sequestro. Ai titolari delle carrozzerie “fantasma” e al proprietario del deposito di rifiuti sono state contestate violazioni amministrative, conl’applicazione – per ciascuno – della citata sanzione pecuniaria fino a 15 mila euro. L’azione delle Fiamme gialle casertane testimonia come l’attività di contrasto all’esercizio abusivo delle attività economiche “sommerse”, possa tutelare concretamente l’economia legale e gli operatori del settore che esercitano la loro attività nel rispetto delle regole fiscalie della normativa ambientale.