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I Carabinieri della Stazione di Palma Campania hanno arrestato ieri sera un 16enne per tentato omicidio ai danni di un ragazzo di 18 anni. I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, venerdì 27 novembre intorno alle 14.30, quando il personale di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in Palma Campania, ha chiesto al 112 l’intervento dei militari per una lite in corso. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno ricostruito i fatti.

Un ospite 18enne aveva litigato con un connazionale di 15 anni. A quel punto è intervenuto il 16enne che ha colpito il 18enne con più fendenti. Rinvenuto e sequestrato il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e una felpa indossata dalla vittima, sulla quale erano visibili i fori della lama e le tracce ematiche.

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I medici hanno refertato cinque ferite da taglio, tra torace e coscia destra. Una di queste ha provocato una lesione penetrante con un lieve pneumotorace. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Terminate le indagini i Carabinieri hanno arrestato il 16enne che è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Napoli Colli Aminei.