Ritrovato morto in auto ad Agropoli, il 40enne aveva un taglio alla gola

PUBBLICITÀ

Un uomo di circa 40 anni, originario di Eboli, è stato trovato morto all’interno di un’auto in località Trentova, ad Agropoli. La vittima presentava una profonda ferita da arma da taglio alla gola. A dare l’allarme è stato un carabiniere in pensione che, mentre faceva jogging, ha notato la portiera aperta di una Ford bianca e si è avvicinato, scoprendo il corpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Agropoli e gli agenti della polizia municipale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause della morte. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi e acquisiranno eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

PUBBLICITÀ