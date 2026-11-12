Roberto Di Nuzzo festeggia il suo 30esimo compleanno al Qboo con i suoi veri amici

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Una serata indimenticabile, all’insegna dell’amicizia, delle emozioni e della voglia di stare insieme. Roberto Di Nuzzo, fondatore della Combriccola Campana, ha festeggiato ieri il suo trentesimo compleanno nella splendida cornice del QBOO, ai Colli Aminei, circondato da un gruppo speciale di amici che ormai rappresentano molto più di una semplice compagnia: una vera e propria seconda famiglia.

Un traguardo importante, quello dei 30 anni, celebrato nel migliore dei modi, con una festa ricca di sorrisi, abbracci, allegria e momenti destinati a rimanere impressi nei ricordi di tutti i presenti.

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Per Roberto non si è trattato soltanto di spegnere trenta candeline, ma di condividere un momento significativo della propria vita con le persone che ogni giorno rendono speciali le sue giornate. Perché, in fondo, la famiglia non è soltanto quella in cui si nasce, ma anche quella che si sceglie: persone che ci sono, che condividono gioie e difficoltà e che sanno trasformare una semplice serata in un ricordo prezioso.

Il QBOO si è trasformato così nel palcoscenico di un festeggiamento davvero epico, con tanti amici riuniti per rendere omaggio al festeggiato. Un’atmosfera travolgente, nella quale nessuno si è risparmiato tra divertimento, brindisi e tanta voglia di celebrare insieme questo importante compleanno. Grande la soddisfazione di Roberto, felice di aver avuto accanto le persone più care e di aver ricevuto tanto affetto. Anche gli invitati hanno vissuto una serata piacevole e coinvolgente, lasciando il locale con il sorriso e la consapevolezza di aver partecipato a qualcosa di speciale.

Per il fondatore della Combriccola Campana si apre adesso un nuovo capitolo: 30 anni, nuovi sogni, nuovi obiettivi e una nuova avventura tutta da vivere. E se il futuro promette grandi cose, una certezza resta: avere accanto una seconda famiglia con cui condividere il viaggio rende ogni traguardo ancora più bello.