Nuovo rogo al campo rom di Scampia, nube tossica sull’area nord

Nuova estate, vecchio copione. Ennesimo rogo nella zona del campo rom a Scampia. Questa mattina una densa coltre di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, si è alzata nei pressi degli insediamenti dei cittadini originari dell’Est Europa di via Cupa Perillo e viale della Resistenza rendendo irrespirabile l’area compresa tra Capodichino, Scampia, Piscinola, Mugnano, Melito. Difficoltà di circolazione sulla perimetrale in direzione Piscinola, con un tratto addirittura interdetto per motivi di sicurezza. Lunghe le code di veicoli costretti a procedere lentamente e, cosa più pericolosa, a respirare la tremenda puzza derivante dall’incendio. Sul posto, per domare le fiamme e le braci covanti, i vigili del fuoco già impegnati in decine di operazioni vista l’ennesima calda stagione dal punto di vista degli incendi.

«Siamo stanchi, sono anni che questa storia va avanti in questo luogo senza che se ne venga mai a capo» affermano, praticamente all’unisono cittadini, residenti costretti a barricarsi in casa e memori anche del devastante incendio del 27 agosto 2017 che inquinò i terreni e l’atmosfera per giorni interi.

Sul posto l’Arpac

In via Cupa Perillo è intervenuta l’Arpac che unitamente alla Polizia di Stato ha attivato presso la scuola Ilaria Alpi, poco distante da Cupa Perillo, un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera.

Questo una parte del comunicato dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale in Campania diffuso: Si sta valutando inoltre l’attivazione di strumenti di monitoraggio della qualità dell’aria a valle dello spegnimento. Ulteriori elementi riguardanti il nostro intervento verranno diffusi non appena disponibili”.